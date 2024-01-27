شعبة المستوردين: ما يحدث في سوق الذهب وسعر الصرف يربك جميع الأسواق

القاهرة- مصراوي:

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يحدث في سوق الذهب من ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، وتوقف الكثير من تجار الذهب عن البيع، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف، جميعها أسباب تسببت في إحداث ارتباك لجميع الأسواق في مصر.

وذكر بشاي، في بيان له اليوم السبت، أن جميع الأسواق ومنها أسواق الأدوات الصحية، والمكتبية والأجهزة والأدوات المنزلية، تأثرت بشدة بالحالة التي يمكن بوصفها بـ "شديدة عدم الاستقرار" في سوق صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن هذا الأمر نتج عنه ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار استقراره في جميع البنوك.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية تتراوح بين 60 و65 جنيها، وهو ما يصل بقيمته إلى الضعف مقارنة بسعره في البنوك المستقر منذ مارس الماضي عند قرب 31 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب هي الأخرى بوتيرة سريعة لمستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة محققة مكاسب كبيرة في وقت قصير، ووصل سعر الجرام إلى حدود 3850 جنيها لعيار 21، وهو ما أرجعه تجار إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه.

ووفقا للبيان، شدد متى بشاي على ضرورة إيجاد حل لأزمة الدولار في مصر بشكل سريع وعاجل من قبل الحكومة، مؤكدا أن حل هذه الأزمة سيسهم في عودة الاستقرار إلى جميع القطاعات الاقتصادية، كما سيسهم أيضا وبشكل قوي في كبح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة.

وسجلت معدلات التضخم السنوية مستويات قياسية في مصر خلال العام الماضي قبل أن تتراجع في الربع الأخير من 2023، مسجلا في ديسمبر الماضي 35.2% لإجمالي الجمهورية، و33.7% للمدن، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار متى بشاي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفرز حالة من عدم الاستقرار لدى المواطنين، خاصة في ظل ضبابية الرؤية المستقبلية، واستمرار أسباب نقص وفرة الدولار، بالإضافة إلى الأسباب الجديدة التي أثرت على إيرادات مصر الدولارية، ومنها أزمة تهديدات البحر الأحمر، التي كان لها انعكاس سلبي على إيرادات قناة السويس، التي تسهم بنحو 8% من موارد مصر الدولارية.

ووجه رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصيحة للمواطنين، بضرورة شراء احتياجاتهم الأساسية فقط، والحفاظ على أموالهم عبر مختلف الأوعية الاستثمارية بعيدا عن الذهب في الوقت الحالي نظرا لارتفاع سعر المعدن الأصفر بشكل مبالغ فيه، وفقا للبيان.

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