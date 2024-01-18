تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 18 يناير

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3895 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3953 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3459 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 2965 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27672 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.