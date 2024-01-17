إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17 يناير

04:33 م الأربعاء 17 يناير 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3832 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3883 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3397 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2912 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27178 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ريلمي تدرس تصنيع هواتفها في مصر.. وتتيح إصلاح الأجهزة ذات الضمان الدولي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الدولار في السوق السوداء يقفز فوق 59 جنيها لأول مرة بمصر
* الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة