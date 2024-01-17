تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17 يناير

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3832 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3883 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3397 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2912 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27178 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.