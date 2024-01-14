انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:

انخفضت أسعار السمك البلطي وارتفع سعر الجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بتراجع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و390 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و235 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها.