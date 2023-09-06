ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي من المقرر أن يبدأ من يوم الخميس 21 سبتمبر ولمدة 5 أيام تشمل أيضا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 24 و25 و26 و27 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة، في كتاب دوري، أنه سيتم صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام في الشهر الجاري تشمل 7 و10 و11 سبتمبر.

كانت وزارة المالية أعلنت، في بيان سابق الشهر قبل الماضي، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ستبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.