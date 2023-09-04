سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وتراجع سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1938.6 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 1.4 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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