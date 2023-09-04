تفعيل خدمة الحوالات المالية بين مصر والأردن عبر مكاتب البريد

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريدين المصري والأردني متاحة الآن في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان من هيئة البريد اليوم الاثنين، أضاف فاروق أن جميع المصريين المقيمين بالأردن يمكنهم الآن إرسال حوالاتهم المالية من الأردن إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية.

وذكر أن ذلك يتم عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردني؛ ومن ثم استقبال ذويهم في مصر هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد والتي يتجاوز عددها 4300 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

وأشار فاروق إلى أن تفعيل خدمة الحوالات المالية بين البريد الأردني والبريد المصري تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن، وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود،

وأوضح أن خدمة الحوالات المالية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الأردني تقدم عبر الشبكة البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية موثوقة ومتميزة لجميع المصريين المقيمين في المملكة الأردنية.