انخفاض كبير في سعر حديد عز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34759 جنيهات، بانخفاض 248 جنيها.

سعر طن حديد عز: 28922 جنيها، بانخفاض 7094 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1970 جنيها، بزيادة 10.54 جنيها.