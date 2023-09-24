البورصة: 33.8 مليار جنيه تداولات على أذون الخزانة في أول يوم تعامل

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة، في بيان اليوم الأحد، إن قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل بلغت نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عملية.

وبدأ اليوم الأحد، التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني، بحسب البيان.

وأوضح الشيخ أن نظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة، أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم الربط مع البنوك من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

وأضاف الشيخ:"أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين".

وصرح رئيس البورصة أنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، فقد قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.