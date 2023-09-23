خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والسكر والذهب وانخفاض الطماطم والأرز

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والدواجن والسكر والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز والزيت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد ارتفاعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم السبت في المزرعة

انخفاض 4 جنيهات لكيلو الطماطم في سوق الجملة بالعبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار السكر والجبن وانخفاض الأرز والزيت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)