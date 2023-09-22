ارتفاع كبير في أسعار الجبن ومنتجات الألبان مع اقتراب موسم المدارس ( موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم والأجبان خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

تأتي زيادة أسعار أنواع الجبن ومنتجات الألبان، مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد والمقرر له يوم 1 أكتوبر المقبل.

وارتفع سعر كيلو الجبن الأبيض وفقا لبيانات الموقع الرسمي بنحو 6.38 جنيه، فيما بلغت زيادة أسعار كيلو الجبن الرومي نحو 29.18 جنيه ولتر اللبن السائب 1.24 جنيه.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.37 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.51 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.42 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:63.62 جنيه، بزيادة 39 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 28.06 جنيه، بزيادة 1.75 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.33 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.38 جنيه، بزيادة 62 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.81 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.06 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.39 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو الأرز السائب:24.53 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 38.6 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الجبن الأبيض:116.94 جنيه، بزيادة 6.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 237.46 جنيه، بارتفاع 29.18 جنيه.

لتر اللبن السائب : 23.7 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 66.16 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.

لتر اللبن المعبأ:30.88 جنيه، بزيادة 24 قرشا.