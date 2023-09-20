الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعاته للتضخم إلى 3.3% في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

رفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" توقعاته للتضخم في 2023 إلى 3.3% مقابل 3.2% في توقعات صادرة يونيو الماضي، بحسب بيان للبنك المركزي الأمريكي نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأبقى الفيدرالي على توقعاته للتضخم في 2024 عند 2.5%، بينما رفع توقعاته لعام 2025 إلى 2.2% من 2.1%.

وتوقع المركزي الأمريكي أن يسجل التضخم 2% في 2026 وهو المستوى الذي يسعى الوصول إليه المركزي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها في يوليو الماضي، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين.

وبناءً على هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي في نطاق بين 5.25 و5.5%.