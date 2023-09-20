المركزي الأمريكي يخفض توقعاته لمعدل البطالة لـ 3 سنوات

القاهرة - مصراوي:

خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته لمعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري والعاملين المقبلين.

ووفقا لتقرير الفيدرالي الصادر اليوم الأربعاء، انخفضت توقعات معدل البطالة خلال العام 2023 لتصبح 3.8% بينما كان الفيدرالي توقع في يونيو أن تسجل البطالة 4.1 %.

وانخفضت التوقعات أيضا للعامين 2024 و2025، وتوقع الفيدرالي أن يسجل معدل البطالة 4.1% بدلا من توقعات سابقة عند 4.5%.

ويتوقع الفيدرالي أن يستمر معدل البطالة في التراجع إلى 4% خلال العام 2026.