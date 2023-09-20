المركزي الأمريكي يخفض توقعاته لمعدل البطالة لـ 3 سنوات
القاهرة - مصراوي:
خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته لمعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري والعاملين المقبلين.
ووفقا لتقرير الفيدرالي الصادر اليوم الأربعاء، انخفضت توقعات معدل البطالة خلال العام 2023 لتصبح 3.8% بينما كان الفيدرالي توقع في يونيو أن تسجل البطالة 4.1 %.
وانخفضت التوقعات أيضا للعامين 2024 و2025، وتوقع الفيدرالي أن يسجل معدل البطالة 4.1% بدلا من توقعات سابقة عند 4.5%.
ويتوقع الفيدرالي أن يستمر معدل البطالة في التراجع إلى 4% خلال العام 2026.
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