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BBC

المركزي الأمريكي يخفض توقعاته لمعدل البطالة لـ 3 سنوات

10:26 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

البنك الفيدرالي الأمريكي

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القاهرة - مصراوي:

خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته لمعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري والعاملين المقبلين.

ووفقا لتقرير الفيدرالي الصادر اليوم الأربعاء، انخفضت توقعات معدل البطالة خلال العام 2023 لتصبح 3.8% بينما كان الفيدرالي توقع في يونيو أن تسجل البطالة 4.1 %.

وانخفضت التوقعات أيضا للعامين 2024 و2025، وتوقع الفيدرالي أن يسجل معدل البطالة 4.1% بدلا من توقعات سابقة عند 4.5%.

ويتوقع الفيدرالي أن يستمر معدل البطالة في التراجع إلى 4% خلال العام 2026.

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