الفيدرالي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2023
القاهرة - مصراوي:
رفع البنك المركزي الأمريكي "الفيدرالي" توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الجاري، والعام المقبل، في بيانه اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات المركزي الأمريكي، توقعات بأن ينمو الاقتصاد بـ 2.1% وهي تقديرات أعلى من تلك التي توقعها في يونيو عند 1%.
وفي 2024، توقع المركزي الأمريكي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% مقابل توقعات يونيو عند 1.1%.
وتوقع الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الامريكي بـ 1.8% في 2025، وهي نفس توقعات يونيو.
أما في 2026، فيتوقع الفيدرالي نمو الاقتصاد بـ 1.8%.
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