شعبة السكر: سعر الطن يقفز بأكثر من 5 آلاف جنيه في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن سعر طن السكر قفز اليوم بنحو 5700 جنيه دفعة واحدة في الأسواق، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي.

ويصل متوسط سعر طن السكر اليوم إلى 30 ألف جنيه مقابل سعر 24300 جنيه الأسبوع الماضي، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وأضاف الفندي أنه ليس هناك أي مبرر لزيادة أسعار السكر بهذه المستويات خلال الفترة الحالية.

كانت أسعار السكر هبطت 1700 جنيه الأسبوع الماضي، نتيجة طرح سلعة السكر في البورصة السلعية خلال الفترة الماضية، وفقا لقول الفندي في وقت سابق لمصراوي.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.