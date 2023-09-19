الضرائب تنظم ورش عمل "أون لاين" عن منظومة أسس احتساب ضريبة الأجور

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى 11 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، قال الضباعني إن هذه الورش تهدف إلى التعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

وأوضح أن المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة تشمل إلزام 500 جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة تشمل إلزام 1000 جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023.

وأشار الضباعني إلى أن الكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، تتضمن أسماء هذه الجهات، والمعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقال الضباعني إن تنظيم المصلحة لورش العمل يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

وأشار إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين، وكذلك إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة والتي تم تسجيلها بمعرفتهم.

وأوضح الضباعني أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات (فريق IT) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر (16395)، ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم.

وذكر أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج.

وأشار الضباعني إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي: (اضغط هنا).

يذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على (16395)، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يمكن الاتصال على الخط الساخن (16189) من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.