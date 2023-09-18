صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.42% إلى مستوى 19751 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.94%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 323.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 271.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% إلى مستوى 19668 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.