تخريج الدفعة الأولى من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بفرع جامعة العريش

كتب- علاء حجاج:

شهدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، حفل تخرج الدفعة الأولى من فرع المعهد بجامعة العريش، بحضور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، بحسب بيان من المعهد اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي، واهتمام وزارة الاتصالات ببناء قدرات بشرية متميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن المعهد صمم خططا تدريبية لشباب العريش تتناسب مع طبيعة والمجالات المتاحة بالمحافظة، واستنادا لتخصصات الدراسة في الجامعات المختلفة وكلياتها المختلفة من الحاسبات، والتجارة، والاقتصاد المنزلي، والتربية، والاستزراع السمكي، وغيرها.

وأضافت أن المعهد قدم باقة تدريبية مخصصة لشباب العريش، والتي يساهم في تنفيذها أبناء مدينة العريش ممن أنهوا سابقاً منح تدريبهم بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع الإسماعيلية، ويعملون الآن في تخصصات مختلفة، والذين بدورهم حرصوا على أن يكونوا جزءاً من خطط التدريب الجديدة المقدمة لأبناء المحافظة.

من جانبه، شدد رئيس جامعة العريش على أهمية الدورات التي يقدمها المعهد لطلاب الجامعة، وأهالي سيناء، ودورها في تنمية وتطوير مهارات الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل.

وخلال اللقاء تم تسليم شهادات تدريب المرحلة الأولى، وجوائز لأفضل مشروع بكل تخصص تدريبي.

جاءت أعمال التقييم للمشروعات المقدمة من خلال التعامل المباشر مع شباب مراكز الإبداع الرقمية الكائنة بمناطق قاطية وبئر العبد بالعريش، وتصميم معسكرات صيفية مكثفة في تخصصات تقنية ذات احتياج على خريطة العمل الحر، وفقا للبيان.

كما تضمنت هذه المعسكرات التركيز على تخصصات تخدم ما تمتلكه العريش من مقومات زراعية وسياحية وتجارية، مثل تطوير واجهات الويب، والتسويق على منصات التواصل الاجتماعي، ومقدمة في البرمجة وتصميم UX/UI، وتقييم النتائج قبل بدء التدريب للأعوام القادمة.