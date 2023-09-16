بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بتعاملات المساء؟

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 15 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يستقر على نفس المستوى بتعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 1453 جنيها للجرام.

وبلغ الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 13 دولارا بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



