البورصة تهبط 1.53% خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.53% إلى مستوى 19279 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.91%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 113 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 21 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 134 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.04% إلى مستوى 19557 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.