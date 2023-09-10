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BBC

"رجال أعمال الإسكندرية" تبحث مشكلات أعضائها مع مصلحة الضرائب العقارية

02:44 م الأحد 10 سبتمبر 2023
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    جانب من اللقاء
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    جانب من اللقاء
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء
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كتبت- شيرين صلاح:

عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، اجتماعا مع أنور فوزي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ذلك لمناقشة المشكلات الخاصة بالضرائب العقارية التي تواجه المنشآت الصناعية والتجارية والجمعيات الأهلية.

ووفقا لبيان من الجمعية اليوم الأحد، كما بحث الاجتماع قانون الإعفاء الضريبي، والغرامات المطبقة في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.

وحضر الاجتماع المستشار مدحت القاضي، والدكتور عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس الإدارة لشئون المكتب التنفيذي للجمعية، وفقا للبيان.

وشارك في الاجتماع الذي أقيم بمقر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال اسكندرية، ومصلحة الضرائب العقارية، في مقدمتهم أشرف شلبي، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة فداء فؤاد معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وحسين حمادي، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالإسكندرية، وأشرف الباشا مدير عام المباني بمنطقة الضرائب الضرائب العقارية بالإسكندرية، فيما شارك من الجمعية كل من سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، والدكتور خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار، ومحمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، ولفيف من أعضاء الجمعية والضيوف.

وناقش أنور فوزي ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اللقاء، مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه الشركات في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التشريعات الضريبية الجديدة يجري حاليا مناقشتها تمهيدا للبدء في تطبيقها.

وأوضح رئيس المصلحة، أن هذه التشريعات الجديدة الجاري الانتهاء منها ستعالج 90% من المشكلات المتواجدة في الوقت الحالي، إلى جانب ذلك تعمل المصلحة كذلك على إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتواجدة حاليا حتى تواكب التغيرات الجديدة التي تطرأ على بيئة العمل الخاصة بالمجال الصناعي والتجاري.

واقترح رئيس المصلحة، عقد اجتماعات دورية شهرية لحل المشاكل المطروحة أولاً بأول، وذلك للقضاء على جزء كبير من مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه رجال الأعمال في المستقبل القريب، كما ناقش مشكلة ضريبة الملاهي المذكورة في جدول 99، والتي تمثل 20%.

وأكد على أن القانون يشمل جميع الألعاب أيا كانت وسيلة استخدامها أو تشغيلها وأنه في حالة استحداث ألعاب جديدة سيتم إضافتها للقانون.

سوق مصراوى

جمعية رجال أعمال الإسكندرية محمد هنو مصلحة الضرائب العقارية الإسكندرية

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