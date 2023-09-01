تراجع أسعار السكر والأرز في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:



تراجعت أسعار الأرز والسكر في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والأجبان، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ:26.22 جنيه، بتراجع 1.98 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.74 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.9 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.61 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو السكر المعبأ:24.27 جنيه، بتراجع 93 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.32 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.55 جنيه، بزيادة 85 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.33 جنيه، بتراجع 97 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.7 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.23 جنيه بتراجع 7 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.6 جنيه بزيادة 7.35 جنيه.



كيلو الأرز السائب: 22.94 جنيه، بتراجع 2.27 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.77 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.71 جنيه، بزيادة 89 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 200.67 جنيه، بزيادة 6.71 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.7 جنيه، بزيادة 68 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي::65.22 جنيه، بزيادة 4.03 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.41 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.