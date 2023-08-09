انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والملوخية والخيار البلدي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيهات.

البصل بين 13 و16 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و20 جنيه.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.