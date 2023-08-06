بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات المسائية

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 6 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، وعاد للارتفاع بشكل طفيف بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1437 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1943 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع 8.85 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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