ارتفاع أسعار الفول والعدس واللحوم وانخفاض اللبن والأرز السائب بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ والعدس المعبأ واللحوم والدواجن الطازجة والجبن الرومي والمسلى الصناعي واللبن المعبأ في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز السائب والجبن الأبيض واللبن السائب خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.05 جنيه بانخفاض 35 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38 جنيها، بارتفاع 1.58 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.39 جنيه، انخفاض 8 قروش.

لتر زيت عباد الشمس:62.68 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 24.43 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.65 جنيه، بانخفاض 61 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.28 جنيه، بارتفاع 2.19 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 71.53 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.62 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.92 جنيه، بارتفاع 5.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.62 جنيه، بارتفاع 1.2 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.38 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.62 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو الجبن الأبيض:92.99 جنيه، بانخفاض 9.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 184.02 جنيه، بارتفاع 4.34 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.02 جنيه، بانخفاض 1.09 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 61.75 جنيه، بارتفاع 2.27 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.95 جنيه، بارتفاع 1.48 جنيه.