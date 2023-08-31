شعبة العطارة: قفزة في أسعار الكمون بالأسواق بسبب نقص المعروض

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار بعض أنواع التوابل ارتفعت في الأسواق كالكمون والفلفل الأسود والتي تعد من أهم التوابل الأساسية في البيوت المصرية.

وأضاف توفيق، أن كيلو الكمون البلدي والمستورد ارتفع إلى 260 جنيها مقابل 160 جنيها قبل شهرين، بزيادة 100 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن سعر كيلو الفلفل الأسود ارتفع إلى 170 جنيها مقابل 140 جنيها قبل شهرين، بسب ارتفاع تكلفة استيراده نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح توفيق أن ارتفاع أسعار الكمون جاء نتيجة قلة المعروض منه محليا، وارتفاع أسعار الكمون المستورد بشكل كبير نتيجة قلة المعروض منه عالميا، حيث يتم استيراده من الهند التي شهدت تراجع في إنتاجها لبعض التوابل هذا العام.

وذكر أن مصر تستورد أغلب التوابل من الخارج، من دول كالهند وتركيا وأفغانستان وسوريا والمغرب.