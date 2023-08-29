الضرائب تفجر مفاجأة بشأن تصريحات تخفيض مديونية الزمالك

كتب- مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن نادي الزمالك لم يتقدم رسميًا بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونية الضريبية المستحقة عليه حتى تاريخه.

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "ومن ثم لا صحة لما تم تداوله إعلاميًا، بخفض قيمة الضرائب المستحقة علي نادي الزمالك من 1.2 مليار إلى 400 مليون جنيه".

وشددت مصلحة الضرائب على أن بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني "ومنها صروحنا الرياضية من أجل إنهاء النزاعات الضريبية وديًا، بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة".

كان عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك قال في تصريحات عبر أون تايم سبورتس أمس: "الضرائب كانت تطالب الزمالك بمليار و200 مليون جنيه، تم التفاوض على هذا المبلغ مع مصلحة الضرائب وتم تنزيل هذا المبلغ إلى 400 مليون جنيه وسيتم تخفيضه مرة أخرى بفضل اللجنة الثلاثية الحالية".

وتابع: "وفور الانتهاء من جدول الأقساط مع الضرائب سيتم رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك".