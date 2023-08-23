بالأسماء.. الضرائب تلزم ممولي بعض قرى الساحل الشمالي بالإيصال الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بإلزام الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي وهي (ستيلا هايتس - أمواج - هاسيندا- بورتو جولف مارينا - ماونتن فيو - مراسي - بورتو مارينا - مركز تجاري زهران - مركز تجاري روزانا) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية).

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إصدار هذه الإيصالات يكون على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 25 أغسطس 2023، وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة.

وذكر الدكتور فايز الضباعني رئيس المصلحة أن القرار رقم (498) لسنة 2023 (المنشور أسفل الخبر) يتضمن أسماء بعض الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي الذين تم إلزامهم عبر القرار بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأكد أن الممولين/ المكلفين الملزمين بالقرار عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضاف أنه يمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكتروني التالي: (eReceipt.hd@eta.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر (16395).