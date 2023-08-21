خريطة الأسعار اليوم: تراجع العدس وارتفاع الفول.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار العدس والجبن والدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، بينما ارتفع سعر الفول مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا خسارته الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار العدس والجبن وارتفاع الفول اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الجمبري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

هبوط أسعار الليمون وارتفاع البصل وقفزة بالمانجو العويس بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

108 جنيهات لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة