انخفاض أسعار العدس والجبن وارتفاع الفول اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس والدواجن والجبن والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم الطازجة والفول السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.5 جنيه، بارتفاع 98 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.72 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.75 جنيه، بارتفاع 54 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.8 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 25.34 جنيه، بارتفاع 91 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.36 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.53 جنيه، بانخفاض 1.64 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73 جنيها، بارتفاع 2.71 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.82 جنيه، بارتفاع 3.73 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.34 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.47 جنيها، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.27 جنيه، بارتفاع 1.89 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 105.46 جنيه، بانخفاض 10.14 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 204.33 جنيه، بانخفاض 24.2 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.98 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 61.56 جنيه، بانخفاض 3.47 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 29.37 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.