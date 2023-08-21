ارتفاع الجمبري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور عند مستوياتها أمس.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و76 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.
سوق مصراوى
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