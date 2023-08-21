هبوط أسعار الليمون وارتفاع البصل وقفزة بالمانجو العويس بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والجزر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والحامي في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي بسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الفاصوليا والخيار البلدي والصوب والبامية والليمون البلدي.

وقفزت أسعار المانجو العويس، وارتفع المانجو الهندي والزبدية خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل بين 12 و17 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 18 و24 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البامية بين 24 و30 جنيها، بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و57 جنيها، بارتفاع 12 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و31 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 16 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.