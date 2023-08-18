إعلان

BBC

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة الأسواق (موقع رسمي)

11:37 ص الجمعة 18 أغسطس 2023

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 70.06 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 106.43 جنيه بحد أقصى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء بوابة أسعار مجلس الوزراء أسعار الأعلاف

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market