سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

وجاء ذلك بعد تراجع سعر جرام الذهب بنحو 220 جنيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عقب قفزة في يومي الجمعة والسبت بقيمة 275 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلي 1500 جنيه للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1906 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة نحو 4.2 دولار بنسبة 0.23% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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