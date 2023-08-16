انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة والفلفل الرومي والخيار البلدي والصوب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و16 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و24 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و27 جنيها.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيه.

المانجو السكري بين 15 و23 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.