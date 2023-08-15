تقلبات عنيفة.. ماذا حدث لسعر الذهب بمصر في النصف الأول من أغسطس؟ (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة تقلبات عنيفة ومفاجئة، حيث قفز سعر جرام الذهب بشكل مفاجئ منذ مساء الخميس الماضي وحتى السبت الماضي بمستويات كبيرة، قبل أن يشهد انخفاضات كبيرة في آخر 3 أيام فقط فيها معظم مكاسب يومي الجمعة والسبت.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 مساء السبت الماضي إلى 2450 جنيها مقابل 2175 جنيها بتعاملات مساء الخميس الماضي، ليصعد الجرام حينها 275 جنيها.

وبدأ سعر جرام الذهب في السوق المحلي في التراجع ليصل اليوم الثلاثاء إلى 2230 جنيها بحلول تعاملات المساء فاقدا نحو 220 جنيها في آخر 3 أيام.

ورغم هذا التراجع فإن سعر جرام الذهب ارتفع خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري بنحو 73 جنيها مقارنة بنهاية يوليو الماضي عندما سجل 2157 جنيها للعيار 21.

وقال تجار، في تقرير سابق لمصراوي، إن القفزة التي شهدتها أسعار الذهب جاءت نتيجة زيادة سعر الدولار بالأسواق الموازية قرب مستوى 40 جنيها، واعتماد سوق الذهب على سعر دولار تحوطي أعلى من ذلك، وسط توقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في الإقبال على شراء الذهب.

وفي المقابل، اتجه بعض المستهلكين إلى بيع كميات من الذهب بعد ارتفاع أسعاره في بداية الأسبوع بما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الذهب بشكل كبير، وهو ما عززه تخوف البعض من انخفاضه لمستويات أقل فاتجهوا هم الآخرين لبيع بعض كميات الذهب، بحسب ما ذكره نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي أمس.