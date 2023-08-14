شعبة الدواجن: أسعار الأعلاف تنخفض 1500 جنيه للطن في 3 أيام

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار العلف تراجعا خلال الأسبوع الجاري بنحو 1500 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" هبط إلى بين 21400 و21500 جنيه للطن خلال 3 أيام مقابل 23 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وأرجع عبد العزيز تراجع أسعار الأعلاف إلى وفرة المعروض من خامات ومستلزمات الإنتاج كالذرة والصويا.

وشهدت أسعار خامات العلف ارتفاعات متتالية وقياسية خلال الأشهر الماضية، نتيجة أزمة تكدس كميات كبيرة منها بالموانئ بما أدى إلى نقص المعروض بالأسواق، واشتكى مربو الدواجن خلال الأشهر الماضية من أزمة العلف قبل أن تبدأ الحكومة في ديسمبر الماضي بالإفراج المتتابع عن الكميات المحجوزة منه.