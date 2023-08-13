خلال 24 ساعة.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 100 جنيه للجرام

كتبت- دينا خالد:

شهد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر تراجعا كبيرا بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس بنحو 250 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الأول، قبل أن ينخفض بنحو 100 جنيه خلال تعاملات اليوم (بما فيها التراجع الأخير مساء اليوم).

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1914 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 1.28 دولارا بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



