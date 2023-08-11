خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأرز والفول وتراجع الزيت والذهب يواصل الارتفاع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز والفول السائب خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، بينما تراجعت أسعار الزيت، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بحلول تعاملات المساء مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

110 جنيهات لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

16 جنيها لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

بعد ارتفاعه أمس.. أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

ارتفاع الأرز والفول وتراجع الزيت في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 25 جنيها للجرام بحلول تعاملات المساء