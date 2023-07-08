سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بتعاملات المساء ويفقد بعض مكاسبه

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم السبت في مصر إلى الانخفاض بحلول التعاملات المسائية، وتراجع سعر الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز بنحو 30 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم، قبل أن ينخفض فاقدا جزءا كبيرا من مكاسبه.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا، عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات أمس الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



