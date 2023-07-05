انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الأرز المعبأ والمسلى بالأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم الطازجة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والدواجن الطازجة، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.63 جنيه، بارتفاع 1.69 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 36.81 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.62 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.01 جنيه، بانخفاض 1.45 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.96 جنيه، بارتفاع 43 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.96 جنيها، بانخفاض 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.28 جنيه، بانخفاض 1.21 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.13 جنيه، بانخفاض 47 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.49 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.48 جنيه، بانخفاض 1.75 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.25 جنيه، بارتفاع 2.23 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.7 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.77 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 92 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 178.52 جنيه، بارتفاع 2.1 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.48 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.98 جنيه، بارتفاع 2.72 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.16 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.