شريف الجبلي: يجب رفع المكون المحلي بالصناعات إلى 70% في الفترة المقبلة

كتب - علاء حجاج:

تصوير- محمد معروف:

قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إنه يجب أن لا يقل المكون المصري في أي صناعة عن 70% خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه يجب وضع قانون حديث لنشاط القطاع الصناعي من أجل دعم نمو القطاع.

وأضاف الجبلي، خلال فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر صناع القرار لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا في نسخته الثانية، أن أغلب المصانع في مصر ما زالت في مرحلة الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الرابعة، وعدد قليل من المصانع فقط بدأ الثورة الصناعية الرابعة والتي تستلزم بنية تحتية قوية أهمها توفير مصادر الطاقة وعلى رأسها الكهرباء دون انقطاع.

وأوضح أن هناك صناعات تحتاج لتعميق فمثلا في صناعة السيارات يجب العمل على التمكن من تصنيع المحركات من أجل تعميق صناعة السيارات.

ويعتقد الجبلي أنه يجب التركيز على الثروات المعدنية واستخدامها في الصناعات المختلفة وإحداث قيمة مضافة لها، مثل الرمال السوداء والتي يمكن أن يتم بناء صناعات أساسية عليها.

ويرى أن مصر لديها فرصة قوية لتكون قاعدة تصنيعية للسوق الأفريقي، مشيرا إلى أن هذا لن يتم دون تعميق الصناعة المصرية.

وقال إن الصناعة المصرية تحتل المركز الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات والمركز الـ 38 عالميا وهو تصنيف لا يليق بمصر.

وطالب بتوجيه أولوية إنتاج الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لأنه السبيل لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

ويرى أن القطاع الصناعي يعاني من وجود المصانع غير المرخصة والتي تمثل نحو 65% من القطاع الصناعي في مصر، مطالبا بوضع رؤية صناعية لمصر سريعا.