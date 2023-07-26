توقعات بارتفاع أسعار العلف في مصر بعد إلغاء اتفاقية تصدير الحبوب

كتبت- شيرين صلاح:

توقع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع أسعار العلف في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيادة أسعارها بالبورصة العالمية حاليا.

وارتفعت أسعار خامات العلف بالبورصات العالمية خلال الفترة الحالية بعد إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وفقا لقول الزيني، لمصراوي.

وأعلنت روسيا الاثنين قبل الماضي، انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود في خطوة قد تثير موجة تقلبات جديدة في أسعار الغذاء العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وأوضح الزيني، لمصراوي، أن تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب لم يظهر تأثيره بعد على السوق المحلي، وتشهد أسعار العلف استقرارا هذا الأسبوع عند نفس مستوياتها الأسبوع السابق.

وبحسب نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، فإن متوسط سعر الذرة الصفراء يتراوح بين 13 و14 ألف جنيه باختلاف البلد المستوردة منه، ويتراوح متوسط سعر طن الفول الصويا بين 28 و29 ألف جنيه.

وعن مدى قوة تأثير زيادة الأسعار العالمية على أسعار العلف في السوق المحلي، قال الزيني إنه لم يتضح حتى الآن مدى قوة التأثير على الأسعار المحلية، وإذا ما كان الارتفاع المتوقع كبيرا أم محدودا.

وتدخلت الحكومة منذ ديسمبر الماضي لحل أزمة تكدس الأعلاف في الموانئ خلال العام الماضي، وذلك بعد أن شهدت أسعار العلف ارتفاعات كبيرة بالسوق المحلي ونقص المعروض منها بالأسواق، مما سبب خسائر كبيرة لمربي الدواجن وقتها.