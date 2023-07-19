الملا يبحث مع وزير طاقة جيبوتي التعاون في الأنشطة البترولية والتعدينية

كتب- مصطفى عيد:

على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين 2023، بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، مع سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في الأنشطة البترولية والتعدينية بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين.

ووجه الملا الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى بما يؤكد الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت أفريقيا للعالم في مجال التعدين والتحول الطاقي.

وأكد الملا الاستعداد الدائم لتقديم مصر كافة أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولي أو التعديني، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر في مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين، وفي هذا الصدد أشار الملا إلى أنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في مجال التدريب.

ووجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي الشكر للمهندس طارق الملا على حسن الضيافة، ونقل شكر الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المستمر من مصر لبلاده.

وأشار إلى أن قطاع التعدين فى مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية، وأن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول أو صناعة التعدين.

وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الجيبوتي الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتي للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.