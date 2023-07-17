ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 17512 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.56%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر عند مستوى 17343 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.
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