إعلان

BBC

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:24 م الإثنين 17 يوليه 2023
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 17512 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.56%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر عند مستوى 17343 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

سوق مصراوى

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market