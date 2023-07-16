شعبة الدخان: فيليب موريس تتراجع عن زيادة أسعار السجائر (محدث)

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، وقف شركة فيليب موريس مصر تطبيق الزيادة الجديدة التي كان تم الإعلان عنها منذ ساعات بأسعار عدد من منتجاتها بدءا من غدٍ الاثنين.

وأوضح إمبابي، لمصراوي، أن تراجع الشركة عن إقرار الزيادة الجديدة جاء لانتظار إقرار التعديل على ضريبة القيمة المضافة المطبقة على كل شريحة لأسعار منتجاتها من السجائر.

كان إمبابي قال لمصراوي اليوم، إن شركة فيليب موريس مصر قررت زيادة عدد من منتجاتها بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة، على حسب نوع العلبة لأصناف مارلبورو وميريت وإل آند إم وذلك بداية من غدٍ الاثنين.

كانت الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر للمستهلك ستصبح بعد الزيادة- التي تم إلغاؤها- لعبوة ميريت بأنواعها 64 جنيها، وعبوة مارلبورو "أحمر وجولد" 59 جنيها، وعبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها 49 جنيها، وعبوة إل أند إم بأنواعها 42 جنيها، بحسب منشور الشركة، الذي أرسله إمبابي لعدد من الصحفيين.

كانت شركة فيليب موريس مصر، رفعت خلال أبريل الماضي، أسعار عدد من منتجاتها، وأعلنت عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit” و"Marlboro" و"L&M" بكافة أنواعها.