سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
عاد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات إلى الارتفاع، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.
وزاد الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2497 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.
وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1955 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الجمعة الماضية بتراجع 5.3 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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