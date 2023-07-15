التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر

كتبت- دينا خالد:

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر ضمن أنشطة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي.

ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" في عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادي، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المطورة، وإنشاء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، ومجالات أخرى، بحسب بيان اليوم السبت.

ويهدف البروتوكول لتمويل ودعم 2500 مشروع متناهي الصغر بهدف توفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة للمساعدة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

وقالت القباج، إن التعاون الاقتصادي الذي يتم بصدده توقيع البروتوكول قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، حيث تم رفع قيمة القرض لعمل المشروعات لتتراوح من 25-30 ألف جنيه لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين من المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 100 ألف مشروع في عام 2023.