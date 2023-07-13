ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.16% إلى مستوى 17342 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وزاد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.06%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 91.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بقيمة 52 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 39.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.06% إلى مستوى 17144 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.