انخفاض المانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والكوسة والجزر والفلفل الحامي والخيار البلدي، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم.

كما انخفضت أسعار العنب البناتي الأصفر والأحمر، والمانجو العويس والهندي والزبدية والسكري والليمون، خلال تعاملات اليوم في سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 6.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجزر بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

البامية بين 16 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و35 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 16 و20 جنيها، بانخفاض جنيه.

المانجو السكري بين 18 و24 جنيها، بانخفاض جنيه.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.

المشمش الصحراوي بين 20 و40 جنيها.